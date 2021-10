Habib’s traz kits da Hello Kitty pro Dia das Crianças

O Grupo Habib’s, maior rede de alimentação rápida genuinamente brasileira, em parceria com a Sanrio – empresa responsável pela criação dos icônicos personagens de Hello Kitty & Amigos -, apresenta seus novos brindes do Kit Infantil em comemoração ao Dia das Crianças. Serão seis novas opções de itens disponíveis nos restaurantes Habib’s e Ragazzo a partir desta sexta, 8 de outubro.

Na compra do Kit Infantil, comercializado a partir de R$23,90* na rede Habib’s ou Ragazzo, os consumidores poderão optar por uma das quatro opções de kit snack estampados com Hello Kitty, Keroppi, Chococat e Badtz-Maru ou podem escolher levar para casa um Food Truck ou Maleta inspirados na personagem Hello Kitty. As surpresas também podem ser adquiridas separadamente pelo valor de R$16,90 a unidade.

“Comemorar esta data tão importante é muito especial para a Sanrio. Estamos muito felizes em realizar essa parceria com o Grupo Habib’s no Dia das Crianças. Esperamos que todos se divirtam com os brindes e tenham uma experiência fantástica com a Hello Kitty & Amigos “, comenta Monica Joseph, Gerente Comercial e Marketing da Sanrio.

O Grupo mantém o compromisso de oferecer serviços de alta qualidade para toda família, inclusive no Dia das Crianças. Para isso, a companhia destaca que, além do icônico brinquedão – presente nas principais lojas da rede -, haverá uma decoração especial para data comemorativa, assim como materiais temáticos para as crianças colorirem e, em algumas unidades, recreadores infantis para entreter e animar ainda mais os pequenos.

“Estamos muito contentes com a parceria. Sabemos sobre a importância da data para os pequenos e queremos propiciar um momento relevante para família por meio de ambiente agradável, animado e que atenda todos os gostos – ou seja, que toda família aproveite”, comenta Rafael Polachini, superintendente de marketing do Habib´s.

Além do novo momento de reformulação dos combos, a rede disponibilizará um Food Truck, uma boneca 3D da Hello Kitty e Photo Opportunity em unidades selecionadas** para os consumidores tirarem fotos e se divertirem ainda mais. Para consultas sobre o funcionamento de lojas e quais lojas contam com os serviços de recreação, acesse: www.habibs.com.br/encontre-seu-habibs para rede Habib’s e www1.deliveryragazzo.com.br/encontre-seu-ragazzo para restaurantes Ragazzo.

Confira abaixo a composição dos kits infantis:

Habib’s

2 Bib’sfihas (clássicas e especiais), 1 Danoninho 70 g, 1 Fritas Kids, 1 Suco de Laranja 300 ml e 1 Surpresa.

A partir de R$ 23,90

Ragazzo

1 Massa Kids, 1 Suco de Laranja 300 ml, 1 Danoninho 70 g e 1 Surpresa ou 2 Coxinhas, 1 Fritas Kids, 1 Suco de Laranja 300 ml, 1 Danoninho 70 g e 1 Surpresa.

A partir de R$ 23,90

O Grupo reforça o cumprindo rigorosamente os protocolos de limpeza e higienização das medidas dos órgãos locais competentes, além da implementação do distanciamento social em todas as lojas.

*Tabela de preços variável de acordo com a região.

**Unidades selecionadas:

Food Truck da Hello Kitty: Ricardo Jafet

Boneca 3D da Hello Kitty: Shopping Interlagos, Aricanduva, Itaquera, Mauá e Tatuapé.

Photo Opportunity: Américas, Avenida Brasil, Bandeirantes, Pilares, Ilha, Campo Grande 1, Realengo, Irajá, Norte Shopping, Senador Vasconcelos, Vila Kennedy, Tirol, Vilar dos Teles, Via Dutra, Rainha Center, Campos Sales, Bicão e Bau Market.