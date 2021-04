Líder comunitário na região da Praia Azul, Gustavo Soares foi trabalhar na secretaria de Meio Ambiente de Americana. Ligado ao vereador Wagner Rovina, Soares já esteve na prefeitura na década passada e tem como projeto ajudar o secretário e focar no trabalho político para a cidade e a Praia Azul.

Jornalista, Soares esteve no mercado até o começo do ano trabalhando com venda de tintas.