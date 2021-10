A Avenida Santa Bárbara recebe um novo calçamento em trecho nas proximidades do Villa Multimall (Antigo Vic Center) e o Córrego Mollon – sentido bairro centro. As obras, com construção de guias, sarjetas, calçada e conserto de canaletas tiveram início nos últimos dias e seguem nesta semana.

Também nos últimos dias a Prefeitura executou os serviços de manutenção de galeria de água pluvial na Avenida Santa Bárbara, no trecho do Córrego da Ponte Funda.