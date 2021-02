‘Guerra de narrativas’ já dá o tom em Nova Odessa

Nova Odessa é a única cidade entre as quatro de cobertura do Novo Momento a ter a Câmara em maioria oposição ao comandante da Prefeitura. Desde o começo do ano há uma ‘guerra de narrativas’ e informações entre o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) e os vereadores comandados pela bancada do PSDB, ligados ao ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB).

Cada qual usa das ferramentas que dispõe para divulgar informações e buscar o desgaste do adversário. Primeiro foi a divulgação dos tucanos sobre o reajuste no IPTU decretado pelo novo prefeito. Em seguida, a respeito da Tarsu (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos), a qual Leitinho era um combatente e acabou mantendo-a, inclusive reajustando os valores.

Depois o prefeito partiu para o contra-ataque. Suspendeu, via decreto, a aprovação de novos empreendimentos imobiliários habitacionais por 120 dias, alegando que poderia haver um “aumento abrupto” de 44,7 mil pessoas em poucos anos. Esse foi um ponto muito batido por Leitinho na campanha, criticando Bill por implantar uma ‘quantidade exagerada’ de loteamentos nos oito anos de governo.

Agora Leitinho divulgou que a gestão tucana deixou 8 mil pedidos de exames médicos sem atendimento. E a Prefeitura prepara um ‘mutirão’ de exames acumulados nos últimos dois anos. Mesmo ponderando que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) atrapalhou, o novo governo divulgou falas de dirigente da área citando “ineficiência” dos antecessores.

Tanto Leitinho como os asseclas de Bill no Poder Legislativo se utilizam de canais de apoiadores nas mídias sociais, e até mesmo de jornais simpatizantes de suas respectivas causas, para propagar as próprias narrativas. Tudo no intento de desgastar os possíveis concorrentes de 2024. A disputa já começou nos bastidores e está emergindo à superfície.