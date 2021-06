Guarulhos registra crescimento de espaços terapêuticos e demanda por massagistas

Por abrigar um dos maiores aeroportos internacionais,

o município expandiu sua rede hoteleira, clínicas de massagem

e spas para oferecer aos moradores e turistas tratamentos

diferenciados de relaxamento, equilíbrio e bem-estar

Segunda maior cidade do estado de São Paulo, com 1,4 milhão de habitantes e renda per capita superior a R$ 40 mil por ano, Guarulhos tem registrado nos últimos três anos um forte crescimento do mercado de massagens.

Este processo, por sua vez, vem demandando mais profissionais qualificados para a aplicação das mais variadas técnicas terapêuticas, como shiatsu, sueca, ayurvédica, quick massage, pedras quentes e até sensuais (tântrica, nuru, sensitive e tailandesa).

A ideia de quem atua neste segmento é oferecer serviços a moradores do município e da região e a turistas que desembarcam principalmente no aeroporto internacional e acabam se hospedando nas redondezas.

Para quem viaja de avião por horas, uma massagem costuma ajudar a relaxar e aliviar dores. Além de passageiros, membros de tripulações, como aeromoças, comissários de bordo e pilotos, que geralmente têm intervalos curtos entre voos, também buscam aproveitar o tempo vago e curtir uma massagem.

Muitos aeroportos foram ainda mais longe e criaram espaços para as chamadas massagens rápidas, com alguns minutos de duração (quick massage), que são bastante eficazes para relaxamento e diminuição de dores musculares. As terapias ajudam inclusive a minimizar os efeitos do jet lag, descompensação gerada pelas mudanças de fuso horário que causa fadiga de viagem e alterações no ciclo biológico do corpo.

Entre as mais procuradas, realizadas em clínicas, estúdios e spas (dentro e fora de hotéis) está a massagem ayurvédica, que chega à toda massa muscular, com manobras de tração e alongamentos, estimulação de pontos e órgãos vitais.

O mesmo vale para o igualmente famoso, o shiatsu é uma técnica japonesa que atua com o uso de pressões nos pontos meridianos de acupuntura, a partir dos polegares, dedos, palmas das mãos, cotovelos e pés.

Já a massagem com pedras quentes proporciona ao praticante relaxamento, alívio muscular e recuperação dos tecidos moles danificados. São usadas pedras lisas e planas, aquecidas entre 54 e 62ºC, e colocadas em partes específicas do corpo – ao longo da coluna vertebral, abdômen, tórax, rosto, palmas das mãos, pés e dedos.

Para quem precisa liberar nós musculares, a massagem sueca (entre as técnicas mais comuns aplicadas) é suave e pode ser aplicada no corpo inteiro. É ideal para pessoas que começaram recentemente a fazer massagens, sofrem com tensões de tendões e músculos e são sensíveis ao toque.

Sensuais

Há ainda as pessoas que buscam relaxar ainda mais, por meio das chamadas “massagens sensuais”, como tântrica, tailandesa, sensitive e nuru, que têm registrado crescimento no Brasil. Geralmente esse público busca por massagistas em Guarulhos através de sites do ramo e portais especializados na indicação de técnicas e profissionais na região.

A massagem tântrica, por exemplo, apresenta inúmeros benefícios para o corpo e mente, como o prolongamento de ereção e estado orgástico, despertar da sexualidade e desbloqueios emocionais, aumentando a autoconfiança. É só experimentar.

Realizada com a ponta dos dedos, a partir de movimentos muito leves, a massagem sensitive desperta a consciência da bioeletricidade e eleva as ondas de prazer e os níveis de endorfina, serotonina e oxitocina. Promove uma cura mais rápida, aumentando o fluxo sanguíneo e reduzindo a inflamação local.

Massagem mais ativa usada para reduzir e aliviar dores e estresse, a tailandesa melhora a flexibilidade, a circulação e os níveis de energia. Ela trabalha todo o corpo por meio de uma sequência de movimentos semelhantes ao alongamento iogue, com o uso das palmas das mãos e dos dedos para aplicar uma pressão firme no corpo.

Técnica de massagem japonesa, a massagem nuru requer que um ou mais massagistas esfreguem seu corpo contra o do cliente, quando ambos estiverem nus e cobertos com uma loção de massagem incolor e inodora. A técnica relaxa a musculatura, desintoxica o organismo, provoca maiores sensações de prazer e faz com que o parceiro ou a parceira sinta-se muito bem.