Guarda vai pra cima de festa clandestina, mas local tava vazio

A GM (Guarda Municipal) de Nova Odessa, por meio de denúncia anônima, realizou na quarta-feira (24/03) averiguação em uma suposta festa clandestina no bairro Chácaras Las Palmas (na região conhecida como pós-Anhanguera). De acordo com o denunciante, haveriam cerca de 40 pessoas na festa e o alto volume do som estaria “perturbando a vizinhança”.

Ao receberem a denúncia, os patrulheiros foram ao bairro para averiguar a realização da festa, uma vez que os decreto estadual e municipal que trata sobre a pandemia proíbem aglomerações e a realização de festas, “baladas” e “fluxos” em geral. Ao chegarem no endereço, no entanto, o local estava fechado, com as luzes apagadas e sem som. O responsável pela chácara foi acionado, mas não atendeu as chamadas da guarnição.

Desde o dia 03 de março, quando o Governo do Estado de São Paulo decretou a “fase vermelha” da quarentena, está em vigor o “toque de restrição” das 29h às 5h. Em 11 de março o governador João Doria instituiu o toque de recolher no mesmo horário. A diferença entre as duas medidas, segundo o governo estadual, é que neste último há mais fiscalização do tráfego, com aumento de operações das polícias, além da possibilidade de interpelar as pessoas nas ruas e orientar que voltem para casa.

VEÍCULO LOCALIZADONa manhã de quinta-feira (25/03) a Guarda Civil Municipal localizou um Volkswagen Fox, placas de Elias Fausto, em completo abandono no Jardim Conceição. Os patrulheiros ao realizarem pesquisa pelo sistema da Infoseg (rede que reúne informações de segurança pública dos órgãos de fiscalização do Brasil, através do emprego da tecnologia da Informação e comunicação), foi constatado que o veículo era produto de furto, há alguns dias, na própria cidade de Elias Fausto.

O veículo foi guinchado e encaminhado para a Delegacia de Nova Odessa, onde foi feito Boletim de Ocorrência de localização de carro furtado e, em seguida, foi devolvido ao proprietário.