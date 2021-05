Guarda vai na casa do acusado e encontra umas pá de coisa

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste terminou com um homem detido na manhã desta terça-feira. O time do Inspetor Sandrin e GMs Araujo e Reis com Apoio do TÁTICO 06 sub inspetora Juliana e GMs Edimilson e Ferreira e CANIL Edmar e Gesiel mais a cadela Tandera foi ao residencial Manacá por volta das 9:30h juntamente com a Polícia Civil em cumprimento a um mandado de busca no condomínio.

O proprietário do imóvel não foi localizado. As equipes participaram da operação e, durante as buscas no apartamento, um rolo de papel filme transparente- também utilizado para embalar drogas. Após a operação as equipes de Apoio e canil retornaram ao condomínio e foram informados por um morador que não se identificou relatando que as drogas foram retiradas e levadas para área verde.

Diante da informação foi efetuado uma busca na mata e, com o trabalho de faro da cadela Tandera, foi localizada uma bolsa contendo em seu interior 196 pinos de cocaína pesando 223 gramas,421 pedras de crack pesando 151 gramas,381 porções de maconha pesando 863 gramas,várias embalagens para embalar entorpecentes,1 balança de precisão e um pacote de pó branco usado para mistura da cocaína pesando 1,040 kilo.

Diante dos fatos a equipe foi para a delegacia do município onde os fatos foram mencionados ao escrivão plantonista e lavrado o boletim de ocorrência de Apreensão de drogas/objetos.