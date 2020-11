Guarda SB tem curso de operador de drone

A Guarda Civil de Santa Bárbara d´Oeste realizou nesta semana o “2º Curso de Operadores de Drone para Patrulhamento Aéreo”. Os encontros foram nesta segunda e terça-feira (23 e 24) com orientações teóricas na Academia de Formação da Guarda, na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) e práticas com prova no campo de aeromodelismo próximo à Rodovia SP-304. Dez pessoas receberam certificação.

Dentre os participantes estão policiais civis do Instituto de Criminalística de Americana e guardas de Botucatu, Cosmópolis e Itapevi. Desde 2017 o Município realiza o patrulhamento aéreo reforçando a segurança pública. Santa Bárbara d´Oeste está entre as cidades mais seguras do Estado de São Paulo, de acordo com o Instituto Sou da Paz.