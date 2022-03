Guarda salva criança de 2 anos engasgada e desmaiada

Equipe da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste salvou uma criança de apenas 2 anos que estava engasgada. O alerta aos GMs

Silva, Alehandro e Pultrini foi dado por volta das 3h da madrugada no meio da rua.

A equipe fazia patrulhamento e deparou com um carro com a condutora buzinando insistentemente sinalizando que eles parassem a viatura. Com a mãe estava a pequena Alice de 2 anos. Uma vizinha ajudava a mãe e relatou que a criança havia engasgado, estava inconsciente e sem respirar.

Graças a manobra de Heimlich realizada pelo Gcm Silva Alice retomou a consciência e respiração, sendo conduzida ao Ps Afonso Ramos pela guarnição, onde permaneceu em observação. A Mãe agradeceu o serviço da Guarda Civil.