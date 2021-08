Guarda resgata cachorro no Planalto do Sol

Um cachorro vítima de maus tratos foi resgatado na manhã deste sábado no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara. O Duque vivia amarrado, com pouco espaço, sem acesso a água e com pouco acesso a comida. Após receber denúncias, a ONG SOS animais, acionou a Guarda Ambiental para atender o caso. O proprietário foi autuado pela Guarda e o animal levado para receber tratamentos.

A vereadora Kátia Ferrari/PV, que é da ONG, tentou por dois dias conversar com o proprietário do animal e hoje o caso teve um andamento positivo para Duque. Agora sob os cuidados da SOS Animais, Duque será castrado, vacinado e depois colocado para adoção de interessados.