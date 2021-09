Guarda recupera cadeiras roubadas na ‘Casa de Maria’

Homens da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste conseguiram recuperar parte do material roubado na madrugada na Casa de Maria esta segunda-feira. As cadeiras foram encontradas por volta das 18h40 na rua Padre Antônio Corrêa no bairro Nova Conquista, mas o homem foi liberado.

Após receber denúncia anônima informando que alguns objetos furtados na madrugada do dia anterior de uma casa paroquial localizada no jardim das Orquídeas se encontravam na rua no jardim Nova Conquista- na rua padre Antônio Correa, os agentes Subinspetor Junior e GM Reinaldo foram até o ponto.

Os GMs localizaram 10 cadeiras e 2 mesas com estampa da paróquia. Nas proximidades, a guarnição identificou o morador de rua W.C.B., 45. Este confessou o delito, foi então apresentado no plantão policial para registro do fatos.

O suspeito foi liberado para posterior investigação policial e os objetos apreendidos.