Guarda pega droga variada no Batagin

A tarde da terça-feira terminou mal para traficantes no jardim Batagin em Santa Bárbara d’Oeste. A Guara Municipal deteve dois homens e apreendeu drogas na rua Ipanema por volta das 16h15. A equipe de Apoio Tático da Guarda Municipal recebeu denúncia que informava que na rua Ipanema numeral 786 estaria ocorrendo tráfico de drogas e que a pessoa que traficava seria B.

Patrulhamento no local deparou com C. A. F. C. Jr., 24, e B. H. L, 21, no portão da residência que estava aberto. A dupla, ao avistar a viatura, entrou correndo para o interior da moradia sendo acompanhados pelos patrulheiros. C. foi abordado no quintal da casa. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, informou que estava ali apenas visitando o amigo.

B. foi detido no banheiro quando jogava uma sacola plástica com drogas no vaso Sanitário e acionava a descarga. Foram localizados com ele R$ 307 em cédulas diversas e moedas , no vaso Sanitário boiando na água foi localizado 13 porções de maconha e 44 pipetas de cocaína. Foi solicitado o apoio do cão de Faro da GM no local a equipe conduziu Cadela Tandera que em trabalho faro veio indicar odor específico de drogas ainda no vaso sanitário. Foi localizada na sua tubulação mais 64 pedras de crack, indagado de pronto.

B. disse que aquela droga era de sua propriedade para venda (tráfico),que vendia cada porção de droga a R$ 10 e que o dinheiro localizado com o mesmo era proveniente da venda de drogas, que estava traficando a poucos dias e que o fazia por estar passando necessidades. Ele ainda indicou na gaveta de uma rack onde haveria R$ 190, que disse ser de sua namorada.

Foi dada voz de prisão a B. e ele e C. foram conduzidos ao Plantão Policial. C. manteve a versão dada aos patrulheiros mas B. mudou a versão relatada anteriormente e alegou que não tinha droga na casa dele que o dinheiro era dele. Os fatos então foram relatados ao Del Pol Dr Marvcelo Moreschi Ribeiro e o mesmo ratificou a voz de prisão a B. o autuando em Flagrante por Tráfico de Drogas artigo 33 da lei de Drogas 11343/06 e B. recolhido a cadeia pública. Toda droga e dinheiro apreendidos. C. foi liberado.