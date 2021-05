Guarda pega droga, mas vendedor foge

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste conseguiu fazer apreensão de drogas na tarde deste sábado após uma denúncia. Ninguém foi preso/detido. As equipes do Inspetor Sandrin e GMs Reis e Araujo com o apoio da viatura Canil GMs Edmar e Gesiel e cadela Tandera foram até a vila Rica por volta das 17:30 para a ação.

A equipe de Apoio Tático recebeu denúncia de um passante que relatava que, no final da rua Gentil Pavam, em uma área verde, homens entravam e saíam do local com frequência. O denunciante não soube descrever as características dos suspeitos. Com as informações, a equipe foi até a área verde e com o auxílio da cadela de faro Tandera conseguiu localizar sob uma pedra uma sacola contendo em seu interior 1224 porções de maconha,72 pinos de cocaína e uma balança de precisão.

Toda droga fora conduzida ao plantão policial para apreensão sendo totalizado 1,6 kg de entorpecentes.