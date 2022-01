Guarda Nova Odessa atende 17 mil ocorrências em 2021

A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa atendeu a 17.244 ocorrências em 2021. Balanço divulgado pela corporação nesta semana comprova a atuação dos guardas na segurança da população e no auxílio às demais forças policiais da cidade. Somente nos últimos quatro meses do ano passado, foram computados 7.688 registros, contra 4.449 no mesmo período de 2020 – ou seja, um crescimento de 58,6% na atuação da GCM.

Os números positivos são reflexos de melhorias promovidas pela atual gestão municipal, entre elas a adesão ao Programa Detecta da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), que deve estar online em breve e cujo objetivo será fornecer, em tempo real, um monitoramento inteligente e que integra bancos de dados das polícias paulistas, como os registros de ocorrências, Fotocrim (banco de dados de criminosos com arquivo fotográfico), cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Detran e registro de veículos furtados, roubados e clonados, tudo a partir da leitura das placas de veículos.

“Essas estatísticas positivas de 2021 se devem ao bom trabalho da nossa GCM, cuja função é bem ampla. Nossos guardas têm auxiliado as forças policiais de Nova Odessa e das cidades da região na resolução de ações criminosas, através do Setor de Inteligência e Videomonitoramento. A GCM auxilia também diretamente outros setores da Prefeitura, como a Secretaria de Meio Ambiente, Setor de Trânsito e Vigilância Sanitária, entre outros”, disse o chefe de Segurança da cidade, coronel Carlos Fanti.

Para o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, “todos os serviços prestados pela GCM, incluindo dados de videomonitoramento inteligente compartilhados com a Polícia Militar, são de fundamental importância para a segurança da população”.

“Nossa Guarda está de parabéns pelo excelente desempenho e por esse apoio relevante às demais forças policiais, e que tem ultrapassado as fronteiras do nosso município, uma vez que as cidades são totalmente conurbadas. Nossa GCM tem ajudado no fortalecimento das ações que a Polícia Militar desenvolve em toda a região”, comentou Leitinho.

Somente de “rondas direcionadas”, a GCM registrou 3.836 ações entre setembro e dezembro do ano passado, contra 2.016 ocorrências no mesmo período – com estaque para as rondas na região de chácaras do “pós-Anhanguera”, que foram intensificadas no final do ano e neste início de 2022. Em “perturbação ao sossego público”, foram 203, contra 152. E as “abordagens gerais” somaram 681 no último quadrimestre, contra 193 em 2021.

INVESTIMENTOS

E novos investimentos estão previstos para este ano, entre eles a aquisição de armamentos (pistolas, carabinas e espingardas calibre 12) e de viaturas, além da realização de concurso público para contratação de mais guardas. Segue em estudos também a viabilização da “Muralha Digital” na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Consta ainda no planejamento de 2022 da Administração Municipal a finalização dos convênios com o Ministério da Justiça e Cidadania, por meio das Secretaria de Operações Integradas, para a implantação do Córtex – sistema de vigilância do Governo Federal, uma ferramenta poderosa de combate ao crime; e com a Polícia Rodoviária Federal – o Alerta Brasil, que consiste no monitoramento de veículos nas rodovias federais por meio de câmeras com leitor de placas, bem como a ampliação do Sistema de Câmeras de Videomonitoramento na cidade.

O mais aguardado, no entanto, é o início da construção da nova Base do Corpo de Bombeiros da PM na cidade. As tratativas começaram ano passado, quando o prefeito Leitinho iniciou diálogos para trazer uma unidade da corporação para o município. A assinatura do convênio para a instalação da Base em Nova Odessa aconteceu em novembro, com a presença do comandante do 16º Grupamento de Bombeiros do Interior, coronel Harley Washington Ferreira.

Outro passo importante para a instalação da Base dos Bombeiros foi a Audiência Pública do último dia 12/01, na qual foi discutido o processo de desafetação da área pública destinada para o “Complexo de Segurança”, que incluirá também as bases da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil. O terreno de 4 mil metros está localizado no Bosque dos Cedros, próximo Pa Avenida Ampelio Gazzetta, região central da cidade.