Guarda Municipal Sumaré faz treinamento com Exército

Com o objetivo de atualizar os protocolos e serviços da Secretaria Municipal de Segurança, a Prefeitura de Sumaré formalizou junto ao 28° Batalhão de Infantaria Leve o estágio para o treinamento de uma equipe da Guarda Municipal. O treinamento ocorreu na sede do Batalhão, em Campinas. Foram aulas teóricas e práticas que capacitaram os GMs para a manutenção correta dos armamentos da corporação, com ênfase na prática de desmontagens completas e estudos de caso. Durante o curso também houve a demonstração do funcionamento de veículos blindados e apresentação do armamento do Exército.

“Este treinamento faz parte do nosso pacote de investimentos na segurança de Sumaré. Investimos na valorização dos nossos guardas, intensificamos as capacitações, treinamentos e atualizações, além de obtermos várias conquistas, como as novas viaturas da corporação, a implantação da ROMU, um agrupamento que lida com casos com maior grau de periculosidade, do Centro de Monitoramento, um novo sistema operacional que integra o atendimento à população, monitoramento da cidade e despacho de ocorrências. O resultado de tudo isso é um trabalho sério, que visa a proteção da população”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

A segurança pública de Sumaré foi modernizada. Para proteger a população, o sistema de videomonitoramento foi ampliado. Câmeras de videomonitoramente inteligentes foram instaladas nas principais entradas e saídas da cidade. A Guarda Municipal também passou a operar com tablets e rádios digitais criptografados, agilizando as ocorrências e atendimento à população. Na sede da GM, foi implantada a CECOM (Central de Comunicação e Monitoramento), um novo sistema operacional que integra o atendimento à população, monitoramento da cidade e despacho de ocorrências.

As operações de fiscalização e ronda ostensiva foram intensificadas. Mensalmente os índices de criminalidade caem na cidade. Isso é fruto do trabalho de uma Guarda Municipal preparada e que atua em conjunto com as Polícias Militar e Civil.

As operações de segurança, capacitações e cursos de atualização foram intensificados. Além disso, novos equipamentos e itens de segurança foram entregues às corporações.