Guarda Municipal recebe treinamento sobre Americana Digital

A Guarda Municipal de Americana (Gama) recebeu, nesta terça-feira (14/7), o diretor da Unidade de Serviços Gerais da Prefeitura, Eduardo Cesar Samogin Spilla, que realizou um treinamento para os profissionais da diretoria e do Departamento Pessoal da autarquia sobre a utilização do novo sistema eletrônico, o Americana Digital, implantado em março na Administração Municipal.

A implantação do Americana Digital possibilitou que todos os processos administrativos, gerados internamente ou por demanda externa, da população, fossem digitais. O Projeto é um sistema integrado e padronizado em uma plataforma digital para comunicação interna e externa, tramitação de protocolos de maneira eletrônica (sem papel) e aprovação de projetos e alvarás totalmente digital, que permite acompanhamento em tempo real de cada etapa do processo via celular, tablet, desktop e notebooks, em qualquer hora e lugar.

“O Americana Digital traz muitos benefícios para a administração como um todo, e com a Gama não poderia ser diferente. A tramitação virtual torna os processos mais ágeis, com menos burocracia e mais economia. E essa economia pode ser revertida em melhorias para atender melhor a população”, afirmou o comandante da autarquia, Marcos Guilherme.