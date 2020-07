Guarda Municipal doa tampas plásticas e lacres para Acofam

A Guarda Municipal de Americana doou tampas plásticas e lacres metálicos para a Acofam (Associação Comunidade da Família), entidade cuja sede está localizada no bairro Nova Americana. Ao todo, foram doados, 345 quilos de tampas plásticas e 12 litros de lacres metálicos. A Acofam desenvolve projetos de acolhimento para auxiliar as famílias, como apadrinhamento de crianças, entrega de cestas básicas, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal, entre outros. Além disso, mantém curso de artesanato e estudos bíblicos.

Em agosto do ano passado, a Gama tomou a iniciativa de promover uma campanha de arrecadação em sua sede, principalmente porque o prédio é uma referência e a localização bastante conhecida. Desde então, já foi doada grande quantidade desses materiais à Associação Voluntária de Combate do Câncer (AVCC), de Barretos, que presta auxílio a pacientes em tratamento no Hospital de Amor, e ao Instituto Olguinha de Americana. As tampas e lacres são vendidos e, com o dinheiro arrecadado, as entidades suprem parte de suas necessidades.

O comandante da Guarda Municipal de Americana, Marcos Guilherme, lembra que a sede da Gama continua recebendo os lacres e tampas de plástico, que podem ser entregues a qualquer hora em todos os dias da semana, na Praça Tiradentes, no Jardim Colina. “Nosso objetivo é continuar auxiliando essas e outras instituições”, concluiu.