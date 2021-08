Guarda Municipal de Sumaré recebe treinamento

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sumaré promoveu na manhã da última quarta-feira (18) treinamento para integrantes da corporação com instruções sobre uso de algemas e de equipamentos não letais – projetados visando à incapacitação temporária de infratores sem risco de lesão. As armas não letais já são utilizadas pelas equipes táticas e agora os GCMs também passarão a contar com os dispositivos para conter tumultos.

Dando continuidade ao processo de reestruturação da Guarda Civil Municipal de Sumaré, a Prefeitura atualizou o armamento não letal, com investimentos próprios, repondo diversos equipamentos como bombas de gás lacrimogênio e sprays de pimenta, por exemplo, que só podem ser utilizados por profissionais da área de segurança. São indicados para contenção de distúrbios civis e problemas de menor impacto ou gravidade, mas que necessitam de intervenção imediata.

Para o secretário municipal de Segurança Pública de Sumaré, Ricardo Zequim, “os equipamentos não letais são de fundamental importância para a execução das operações preventivas e ostensivas, aliando a proteção dos guardas municipais em serviço e de terceiros, com a preservação da vida de um possível agressor”.

Desde 2017, a Administração vem aplicando recursos em diversas áreas da Segurança Pública, como a entrega de 11 novas viaturas e uma base móvel para o Canil, novos uniformes, materiais e equipamentos de comunicação e videomonitoramento. “São investimentos que visam sempre a melhor prestação de serviço à população sumareense”, completou o prefeito Luiz Dalben.