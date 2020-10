Guarda Municipal de Sumaré fará “Operação Finados”

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sumaré vai intensificar o patrulhamento preventivo nas imediações do Cemitério Municipal da Saudade entre esta sexta (30) e segunda (02. Batizada de ‘Operação Finados’ essa importante ação de apoio à comunidade sumareense contará com reforço no efetivo e ocorrerá em pontos de visibilidade visando coibir e inibir possíveis delitos, como, por exemplo, furto de veículos. A corporação reforça, no entanto, a importância do cumprimento das orientações sanitárias. “Os GM´s reforçarão a segurança nesse feriado prolongado e pedimos a colaboração dos visitantes para que sigam as medidas que atendem às exigências da Vigilância Sanitária, como usar máscaras, manter o distanciamento mínimo, utilizar álcool em gel e evitar levar crianças”, comentou a Comandante da GM, Simone Nery.

Devido ao feriado prolongado, a corporação sugere ainda que a pessoas não deixem para o dia 02, uma vez que o Cemitério estará aberto no domingo (1º), das 7 às 17h. Bom destacar que o Cemitério é monitorado 24h, através de câmeras da CECOM (Central de Comunicação) da GM. O monitoramento é mais um componente de grande valia nesta somatória de intensificar o serviço de patrulhamento feito pela Guarda Municipal.

A blitz, também conhecida como ‘Operação Bairro Seguro’, ocorrerá simultaneamente em todas as regiões da cidade, com o objetivo de inibir a perturbação e coibir possíveis delitos, ou seja, práticas delituosas, como roubos e furtos. Essas ações preventivas ocorrem em vários pontos estratégicos, de acordo com os índices de cada região, e resultam em números estatísticos positivos.