Guarda Municipal apreende nove veículos pela Lei do Pancadão

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu nove veículos, em duas operações, de sexta para sábado e de sábado para domingo, dias 19 e 20 e 20 e 21 de junho, com base na Lei do Pancadão.Também foram autuados 15 veículos por infrações de trânsito.

Da noite deste sábado para madrugada de domingo, foram apreendidos quatro veículos, um no Parque Oziel, um no Jardim Roseiras, um na região dos DICs, e um no Jardim Novo Maracanã, pela Lei do Pancadão.

De sexta para sábado foram recolhidos cinco veículos, sendo três no Jardim São José, um no DIC 6 e um na Chácara da Barra. Todos foram levados ao pátio da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

A Lei do Pancadão, em vigor desde janeiro de 2015, proíbe o excesso de volume em carros, o que perturba o sossego público. O objetivo é conter os abusos que ocorrem, principalmente, à noite e de madrugada.