Guarda mobiliza 18 para pegar bando ladrão de casa. Adolescentes

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste precisou mobilizar 18 agentes para deter um bando de homens (a maioria adolescentes) que roubou uma casa na madrugada desta segunda-feira na cidade. Dois adolescentes foram detidos já no período da tarde no Bosque das Árvores, onde um deles estava. A ação terminou por das 15h na rua Ruth Garrido Roque- condomínio Manacá.

Os GMs foram informados pela vítima- J.D.F., 71, do roubo ocorrido em sua residência na área central de Santa Bárbara durante esta madrugada. Segundo a vítima, os autores aparentavam ser adolescentes. Em dado momento um dos autores chamou o outro pelo nome de Eduardo; este de menor estatura e o mais jovem. Este também seria o mais violento dos cinco ladrões que entraram na casa.

Com estas informações, os GMs somaram a informação de um suspeito que coincidia com as características mencionadas. “Deslocamos até o bairro Bosque das Árvores, Condomínio Manacá, e na altura do bloco “i” foi visualizado um dos suspeitos que fugiu para o interior do bloco.”

Ele foi detido para averiguação e identificado como adolescente E., 17. Em sua posse foram encontrados R$ 400, sendo o dinheiro proveniente da venda dos objetos furtados. Aos GMs, E. teria assumido a participação no roubo junto com seu irmão de 13 anos cujo nome era o mesmo mencionado pela vítima. Informou que seu irmão estaria na casa de sua mãe no bairro Jardim Europa.

O outro adolescente foi localizado na casa da mãe, tendo também assumido a autoria no roubo. Este trazia consigo R$ 115 também fruto da venda do material roubado.

Os adolescentes foram apresentados no 1°DP e reconhecidos como autores do roubo pela vítima. Os adolescentes foram ouvidos na presença da mãe e tomadas as devidas providências pertinentes ao fato.