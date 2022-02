Guarda intensifica blitze em Nova Odessa

A GCM (Guarda Civil Municipal) e o Setor de Fiscalização de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa deram continuidade na última quarta-feira (09/02) à “Operação Integrada” de monitoramento e fiscalização de veículos em diversos pontos da cidade, visando flagrar possíveis irregularidades e combater a criminalidade em geral.

A ação havia começado no dia anterior (08/02), com saldo de 38 veículos abordados e averiguados, com sete autos de infração de trânsito lavrados pelos agentes. O balanço do segundo dia registrou mais 19 veículos abordados e averiguados, e cinco autos de infração de trânsito lavrados. São parados nestes bloqueios, inclusive, os veículos do Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano.

“Com objetivo de promover a segurança viária e a integridade dos usuários da via, nesses pontos de fiscalização, além das situações de infrações administrativas, os patrulheiros estão atentos a situações criminais como, uso de documento falso, porte de droga, porte ilegal de arma de fogo, veículos roubados e até pessoas com mandado de prisão em aberto”, explicou o chefe municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti.

“Esta operação de orientação e fiscalização em conjunto, do Trânsito e da GCM, foi muito bem recebida pela população e iremos continuar em outros locais”, acrescentou a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

PÓS-ANHANGUERA

A Guarda Civil Municipal também mantém o patrulhamento direcionado na região do pós-Anhanguera em dias e horários alternados. A ação tem como objetivo, além do patrulhamento preventivo, a realização de “bloqueios” pontuais nas entradas e saídas dos bairros de chácaras, visando verificar eventuais atos ilícitos, como porte ilegal de armas, mandados de prisão, entre outros.

O mesmo ocorre em diversos outros pontos da cidade periodicamente, inclusive com participação da Fiscalização de Trânsito e em parceria com a PM (Polícia Militar).

ATUAÇÃO

Balanço divulgado pela corporação comprova a atuação dos guardas na segurança da população e no auxílio às demais forças policiais da cidade. A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa atendeu a 17.244 ocorrências em 2021. Somente nos últimos quatro meses do ano passado, foram computados 7.688 registros, contra 4.449 no mesmo período de 2020 – ou seja, um crescimento de 58,6% na atuação da GCM.

A GCM de Nova Odessa pode ser acionada a qualquer momento pela população da cidade pelos telefones (19) 3466-1900 ou 153.