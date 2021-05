Guarda ‘ferra’ turno da noite do tráfico no Mollon

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara D’Oeste acabou com o ‘turno da noite’ do tráfico de drogas no Mollon. A ação começou por volta das 20h25 e teve um adolescente detido. O time do Subinspetor Firmino, motorista Andrade e segurança José patrulhava o bairro Mollon na rua Caetano Sartori e deparou com dois rapazes em atitude suspeita.

Um deles, o adolescente P.F., 15, foi logo reconhecido por ter várias abordagens em uma praça do bairro conhecida como ponto de venda de drogas. Ele recebia algo do outro rapaz e, ao perceber que seriam abordados, correu para dentro da casa com uma sacola preta nas mãos- mas a jogou em cima do telhado.

Ele foi abordado e localizado consigo 26 porções de crack, localizada a sacola com um tijolo de maconha, 6 porções de maconha a granel, 380 porções de maconha fracionada, 26 porções de crack e 14 porções de cocaína.

Já no quarto de M. A. V., 21, foram localizados R$ 191 em espécie, e com o menor P. foi localizado 28 porções de maconha em embalagens semelhantes as que estavam na sacola. P. disse que venderia a droga na praça do bairro. Diante dos fatos foram conduzidos ao plantão policial sendo M.A.V algemado e apresentados a autoridade policial Dr Marco Antônio Braga Rodrigues qual ratificou a prisão em fragrante delito pelo crime de tráfico de drogas, e outro boletim de ato infracional/tráfico de drogas.

Toda Drogas apreendidas 1.830 kg de maconha