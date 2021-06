Guarda evita acidente doméstico

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste evitou acidente doméstico no final da noite deste domingo no jardim Vila Rica. O caso foi atendido como ‘tentativa de suicídio‘ e aconteceu por volta das 23:30 na rua Natalio Iatarolla.

A Equipe de Apoio Tático atendeu ocorrência que foi irradiada via Cicom indicando que um homem estaria tentando contra a própria vida. Ele estava com uma corda amarrada no pescoço em uma das extremidades e a outra em uma viga do telhado da área de serviço da casa.

Equipe foi ao local e encontrou o autônomo C., 42. A negociação foi feita pelo patrulheiro Silva com a supervisão do Subinspetor Morais e apoio do patrulheiro Cleber. A conversa todo durou por aproximadamente 2 horas, obtendo Silva êxito, que convenceu o homem a retirar a corda do pescoço.

Logo depois C fez nova ameaça de colocar a corda no pescoço e foi realizada intervenção pelo Subinspetor Corassari e patrulheiros Siloni e Damaceno, que conseguiram conter e afastar o homem do local de risco. C. foi conduzido ao Hospital Afonso Ramos onde após ser medicado foi liberado. Foi feito contato no Plantão Policial e ao relatar os fatos ao Plantonista o mesmo informou não haver necessidade do registro de BO PC.