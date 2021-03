Guarda encontra ‘cemitério’ de carros depenados em SB

A Guarda Municipal de Santa Bárbara encontrou um cemitério de carros depenados em uma estrada rural na manhã deste domingo. A ação foi por volta das 11h.

A equipe de apoio tático Inspetor Caineli, Sub.Insp. pigatto e GMs Gusmão e Servelli fazia patrulhamento quando recebeu informação via CICOMM de três homens que estariam desmontando um veículo em meio ao canavial na estrada Rural Cachoeira Areia.

No local o trio estava com dois carros- um VW Gol de cor prata e um GM Corsa de cor preta. A equipe com as informações deslocou até o local onde obteve êxito em abordá-los. Feito busca pessoal nos homens nada de ilícito foi encontrado, feito busca no interior do veículo Gol foi localizado várias ferramentas bem como uma bateria e um radiador .

O sr A.M.P, 31, afirmou que a bateria seria de um veículo GM Monza de cor vermelha- que estaria ao meio do canavial feito busca no local foi localizado o Monza de placas BGO 1042 de Americana. A pesquisa constatou que este último veículo foi objeto de furto no dia 10/03/2021 em Americana.

Diante dos fatos as partes foram os 3 levados ao plantão policial onde dado ciência a autoridade policial competente determinou a lavratura do flagrante delito dos três indivíduos sendo os mesmos recolhido a cadeia local bem como apreensão dos veículos.