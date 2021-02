Guarda e PM de Nova Odessa dispersam ‘fluxo’ na região do Alvorada/Capuava

A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa teve mais um final de semana de muito trabalho. Com objetivo de cumprir a determinação do Plano São Paulo, que prevê a fiscalização contra os chamados “fluxos” – espécie de festa realizada por jovens no meio da rua –, os patrulheiros, com o apoio da PM (Polícia Militar), colocaram fim a uma grande aglomeração de pessoas na região dos jardins Alvorada e Capuava.

De acordo com informações da GCM, o fluxo ocorreu em plena avenida Tamboril, na madrugada de sexta-feira para sábado (20/02). Após um chamado ao telefone da Guarda, patrulheiros e policiais militares foram até o local e encontraram a via estava obstruída pela multidão, em desrespeito tanto ao sossego público quando às regras de distanciamento social impostas pela pandemia da Covid-19.

Com a chegada das viaturas, os jovens foram dispersados e a rua novamente liberada para o trânsito. Para essa próxima semana, já está sendo planejada uma intervenção operacional “mais enérgica” em diversos pontos da cidade que vêm registrando situações de desrespeito à quarentena, com a realização em conjunto das fiscalizações de Obras e Posturas (alvarás), sanitárias e também de Trânsito.

CHASSIS ENCONTRADO

Durante patrulhamento de rotina de proteção ambiental na região das represas Recanto, no Parque dos Pinheiros, uma equipe da Guarda Civil Municipal localizou, na tarde de sábado (20/02), um chassis de moto abandonado. Ao realizar pesquisa junto ao sistema Sinesp/Infoseg do Ministério da Justiça, o chassis foi identificado como sendo de uma moto Honda Biz 125 de cor vermelha furtada anteriormente na cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

O chassis foi transportado e encaminhado ao Plantão Policial. A GCM de Nova Odessa vem realizando patrulhamento constante nas represas e mananciais do município para coibir a pesca em período de Piracema, e para a proteção do meio ambiente.