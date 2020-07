Guarda e Pedala SBO orientam ciclistas em campanha educativa

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e o grupo Pedala SBO abordaram dezenas de ciclistas neste domingo (5), no início da campanha educativa destinada a esse grupo. A ação ocorreu às margens da rodovia que dá acesso ao bairro Santo Antônio do Sapezeiro. O objetivo é orientar sobre o trânsito seguro com bicicletas para preservar a vida.

“Percebemos que o número de ciclistas iniciantes aumentou e garantir que este exercício ao ar livre seja seguro começa com a informação. Por orientação do prefeito Denis Andia, a campanha educativa com a distribuição de panfletos será constante”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.