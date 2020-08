Guarda e cadela pegam droga no Santa Fé

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fez apreensão de drogas na tarde desta quinta-feira no bairro Santa Fé. A ação da equipe de Canil foi na rua Olímpio Campagnolo.

A equipe de canil fazia patrulhamento no bairro Santa Fé quando avistou um homem no final da rua Olívio Compagnolo. Ao avistar a equipe da GM, o homem fugiu sentido uma área verde, local já conhecido como ponto de venda de drogas.

A equipe efetuou uma varredura com o trabalho do cão de faro Tandera que obteve êxito em localizar embaixo de um monte de entulhos uma sacola contendo drogas e dinheiro descritos abaixo, drogas e dinheiro foram apresentados no segundo distrito policial

60 porções de maconha

40 pedras de crack

28 pinos de cocaína