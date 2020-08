Guarda de Nova Odessa identifica suspeito de botar fogo em contêiner

A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa identificou um suspeito de atear fogo em contêiner de coleta de lixo na Rua Independência, na madrugada do dia 26 de julho. Segundo o diretor da Guarda, Nilton César Alves, a corporação enviou nesta quinta-feira (13) os dados do homem à Polícia Civil, responsável por investigar o caso.

Por meio de imagens de câmeras de segurança de comércios que ficam perto do local, a Guarda identificou que, pouco antes do incêndio, o cidadão, de 30 anos, se aproximou do contêiner. Logo em seguida, saiu correndo. Pelas imagens, ainda não é possível determinar o que foi usado para incendiar a caixa de coleta.



O suspeito estava com um pitbull no momento do incidente. Com a imagem em mãos, a Guarda apurou que o homem passeia com o cão toda manhã no bairro Santa Rosa, perto do local do incêndio, e descobriu o endereço dele.

A caixa de coleta estava posicionada perto da esquina com a Rua Riachuelo, em frente ao Estádio Municipal ‘Natal Gazzetta’, o campo do Progresso, e à sede da Diretoria de Vigilância em Saúde. Na época, o caso foi denunciado à Polícia Civil pela Pass Ambiental, empresa contratada pela Coden Ambiental para operar o sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos no município.

A instalação de contêineres foi iniciada em maio do ano passado em Nova Odessa. Atualmente, são 110 caixas plásticas com capacidade para mil litros cada. Elas são destinadas ao descarte de resíduos orgânicos.