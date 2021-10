Guarda de Americana salva bebê engasgado

Após Solicitação do controle da Gama no início da tarde desta segunda feira (11), os GCMs Valdir e Elias se deslocaram até a Rua dos campos no Jardim da Mata, onde a solicitante Rhianne Rodrigues estaria com o seu filho Henri de 10 meses engasgado.

No local, os GCMs fizeram os procedimentos de desobstrução aérea conduziram a criança para atendimento médico no hospital municipal Waldemar Tebaldi, onde a criança passou por exames e foi liberada.

Na manhã de hoje (13) os GCMs Valdir e Elias retornaram a residência de Henry para uma visita e a entrega de uma lembrança da Corporação.