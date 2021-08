Guarda da enquadro no condomínio e pega droga

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste acabou com apreensão de drogas em um condomínio popular da cidade na tarde desta terça-feira. As equipes do Inspetor Sandrin e GMs Araujo, Reis, Lacerda, Campos e Vilalon foi ao condomínio Manacá por volta das 17h para averiguar a rua Ruth Garrido Roque.

Em patrulhamento na região do Bosque das Árvores com intuito de coibir o tráfico de drogas, as equipes táticas receberam solicitação anônima informando que os traficantes escondiam entorpecentes no condomínio Manacá. As duas equipes, ao chegarem ao local tinha algumas pessoas que logo saíram correndo entre os blocos.

Não foi possível abordar ninguém, mas foi feita uma busca nos blocos sendo localizados no interior de uma casinha de gás no bloco C uma bolsa preta contendo no seu interior 92 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, 258 porções de maconha e aproximadamente 900 pinos vazios que seriam usados para condicionar droga- pesando todo entorpecente 529 gramas.

Todo material foi conduzido ao plantão policial para apreensão.