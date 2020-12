Guarda e Defesa Civil iniciam Operação Papai Noel em Sumaré

A partir desta sexta-feira, dia 4, data em que o comércio de Sumaré passa a ficar aberto até as 22h, a Guarda Civil Municipal e Defesa Civil dão início à Operação Papai Noel, reforçando o patrulhamento no Centro e outras regiões onde há concentração de estabelecimentos comerciais. O objetivo é proporcionar maior segurança dos consumidores e comerciantes durante as compras de Natal, além de orientar para a importância de seguir as normas sanitárias e de proteção.

As equipes farão o patrulhamento e policiamento ostensivo com a base móvel, viaturas, a pé e utilizando a ajuda dos cães do Canil da Guarda Municipal. Além de reforçar a segurança nas áreas comerciais, a população e comerciantes serão orientados sobre o uso correto da máscara de proteção individual, higienização do corpo e superfícies e distanciamento social.

“Nosso objetivo com esta operação é garantir a tranquilidade e segurança dos nossos moradores durante as compras de fim de ano, sempre priorizando a prevenção e respeito pelas normas sanitárias. Nossas equipes estarão nas ruas para orientar e proteger nossa população”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

DICAS DE SEGURANÇA

A Guarda Civil Municipal orienta à população para alguns cuidados necessários nessa época do ano, principalmente em locais com maior concentração de pessoas. Evite manusear dinheiro em público; bolsas, carteiras ou sacolas de compras devem ser transportadas à frente do corpo e para o lado de dentro da calçada; evite andar com o aparelho celular nas mãos; desconfie de orientações de estranhos, principalmente no interior de agências bancárias; prefira pagar com cheque ou cartão, para não ter consigo grandes quantias em dinheiro.

Em caso de emergência, o telefone da Guarda Municipal é 3873-2656. A Polícia Militar pode ser acionada pelo 190.