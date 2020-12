Guarda Civil promove Curso de Operadores de Drone

A Guarda Civil de Santa Bárbara d´Oeste realizou o 5º Curso de Operadores de Drone para Patrulhamento Aéreo. Participaram seis alunos de Holambra e dois de Araçariguama, que estiveram sob instrução de guardas municipais barbarenses. Desde 2017 o Município realiza o patrulhamento aéreo reforçando a segurança pública.

A cidade já formou 67 guardas municipais de Botucatu, Cosmópolis, São Roque, São José dos Campos, Araçariguama, Porto Feliz, Americana, Ribeirão Preto, Mogi Guaçu, Holambra, Pirassununga, Itapevi, do Município, além de integrantes do Instituto de Criminalista de Americana.

“Mais uma vez a cidade se destaca como referência positiva no Estado de São Paulo. Ações diferentes que contribuem para diminuir os índices de criminalidade. A iniciativa integra diversas medidas que, a pedido do prefeito Denis Andia, têm trazido diversos benefícios à cidade e contribuído para a qualidade de vida do barbarense”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

A capacitação envolve orientações teóricas na Academia de Formação da Guarda, na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) e práticas com prova no campo de aeromodelismo próximo à Rodovia SP-304 e conta com certificação. A Guarda Municipal é credenciada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para a realização de operações por aeronave não tripulada.

O patrulhamento aéreo reforça a as ações da política de segurança pública do Município. Santa Bárbara d´Oeste é a cidade de médio porte (mais de 100 mil habitantes) mais segura do Estado de São Paulo de acordo com o Instituto Sou da Paz.