Guarda atua e salva bebê de 12 dias engasgada com leite

Uma bebê de 12 dias foi salva após se engasgar com leite. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, no bairro Chácara Machadinho, em Americana.

Ao perceberem que a criança não respirava, os pais ligaram para a Guarda Municipal e foram orientados pela GCMF Angelita até que a equipe chegasse na residência. De acordo com informações, o pai estava bastante nervoso durante o atendimento telefônico e repassava as orientações para a mãe, que realizava os procedimentos. Ainda na ligação, a GCM ouviu o choro da bebê.

Assim que as equipes chegaram ao local, foi dado continuidade as manobras para liberação das vias aéreas da criança. Rapidamente foram até o Hospital Municipal para atendimento médico. No Hospital, os pais foram informados que o rápido atendimento e ação dos guardas foi vital para salvar a bebê Débora.

Pais liberados em seguida e conduzidos de volta à residência.