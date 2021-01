Reeleito para o segundo mandato com 1.284 votos, o empresário Gualter Amado (Republicanos) prometeu que vai voltar a usar a van do Gabinete Itinerante no início do segundo mandato. Ao NM, ele disse que deixou de usar o gabinete itinerante em 2020 por conta da pandemia e por conta da entrada do processo eleitoral.

“Foi uma importante ferramenta de trabalho no meu primeiro mandato que vai voltar com força agora em 2021”, disse.