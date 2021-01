Gualter “vai pra cima” de Buonamici na sessão

O vereador Gualter Amado (Republicanos) usou o tempo de explicação pessoal durante a sessão da Câmara, nesta quinta-feira, para se posicionar sobre uma ação movida pelo promotor de justiça, Sérgio Buonamici.

O motivo da indignação de Gualter, que se exaltou durante sua fala e direcionou a palavra ao promotor – que estava presente na sessão – citando, inclusive, o nome de Buonamici, é que o nome do parlamentar estava na lista dos acusados de cometer crime de improbidade e que tiveram o pedido de cassação feito pelo MP de Americana.

Na sua fala, Gualter ainda falou da interferência do poder judiciário no poder legislativo, citando artigo da constituição federal sobre a autonomia dos poderes e chamou a citação de Buonamici de “ridícula”, já que Gualter votou contra o projeto motivo da ação do promotor.

Nos bastidores, Gualter foi elogiado pela coragem de falar diretamente ao promotor, que estava nas galerias da Câmara na primeira sessão do ano.

Após a fala de Gualter, o promotor não quis falar com a imprensa e se retirou do plenário. Gualter afirmou ao NM na manhã desta sexta-feira que o promotor retirou seu nome da ação em questão.

Veja a fala do vereador na íntegra: