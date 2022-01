Gualter quer UBS do Ipiranga aberta e Juliana, atestado online

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre a reabertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Carlos Chagas”, localizada no bairro Jardim Ipiranga. No documento, o parlamentar relata ter sido questionado por moradores da região atendida pela unidade de saúde sobre seu fechamento, ocorrido há mais de dois anos em razão de problemas estruturais. Gualter destaca ainda que os pacientes que eram atendidos no local foram remanejados para o posto médico do Jardim São Paulo desde então.

“Diante disso, moradores do bairro e pacientes solicitaram nossa intermediação para obter informações sobre a reabertura da unidade. O remanejamento para outro bairro dificultou o agendamento e a realização de consultas e exames, principalmente para a população mais idosa, que tem dificuldade de locomoção”, frisa o autor. No requerimento, Gualter pede cópia do processo licitatório para a reforma do prédio e que a prefeitura justifique os motivos do atraso da reabertura da UBS. Questiona ainda qual a previsão para reabertura da unidade.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (27).

Juliana sugere “Atestado Sanitário On-line” para desafogar hospitais

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação sugerindo que a secretaria municipal de Saúde estude a possibilidade de adotar o sistema de “Atestado Sanitário On-line” para pessoas com síndromes respiratórias e/ou sintomas de Covid-19 no município. O objetivo é desafogar o atendimento nos hospitais, diminuindo a ida de pacientes com sintomas leves até as unidades.

De acordo com a parlamentar, o sistema foi adotado no início de janeiro em Campinas. O atestado é solicitado e emitido de maneira totalmente virtual no site da prefeitura do município.

Em Campinas, segundo a parlamentar, o atestado sanitário garante ao paciente com sintomas dez dias de afastamento e encaminhamento para avaliação médica e testagem. Também existe, no município, o atestado para pessoas sem sintomas, mas que tiveram contato com pessoas com Covid-19. As informações são autodeclaradas e o solicitante responde civil e criminalmente, caso haja omissão de fato ou prestação de informações falsas.

Ainda segundo Juliana, a prefeitura de Campinas relatou que esse sistema tem o potencial de diminuir a procura pelos serviços médicos entre pessoas com sintomas leves, garantindo o direito ao isolamento inicial e testagem sem sobrecarregar os hospitais.

“Americana vive uma situação muito delicada, com o Hospital Municipal 100% ocupado e as salas de espera lotadas de pessoas com sintomas gripais. Assim como em todas as cidades da região, muitas pessoas estão com sintomas leves e buscam o hospital para conseguir um atestado para poder fazer o isolamento em casa. Esse sistema de atestado sanitário on-line poderia ajudar a diminuir a procura pelos hospitais, dando a possibilidade de um melhor atendimento aos pacientes com sintomas mais graves”, disse a parlamentar.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima quinta-feira (27) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.