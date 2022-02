Gualter quer mais Gama na escola e Caetano vistoria obra do HM

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação sugerindo que viaturas da Gama (Guarda Municipal de Americana) permaneçam com mais frequência próximas a escolas para fiscalizar eventuais infrações de trânsito. No documento, o parlamentar destaca receber muitas reclamações de pais de alunos e de motoristas de vans devido às dificuldades que os usuários das vagas especiais enfrentam por causa do desrespeito de outros motoristas. Segundo Gualter, isso é mais corriqueiro nos períodos de volta às aulas, como os meses de janeiro e fevereiro, e também após as férias de julho.

“Muitos motoristas, na maioria das vezes pais de crianças com deficiência, passam por grandes transtornos para deixarem e buscarem seus filhos na escola, pois eles necessitam do uso da vaga especial localizada bem próximo da entrada das unidades e não conseguem a utilizar, pois muitos não obedecem à lei”, cita o autor. Gualter destaca ainda que os serviços de transporte de vans também são prejudicados, o que coloca as crianças em risco, pois se trata de um grupo maior de alunos monitorado por apenas um ou dois adultos. “Entendemos que um patrulhamento mais intensivo da Gama nesses períodos irá inibir a prática que vem acontecendo e trazer mais segurança para os alunos”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (10) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.

Caetano vistoria obras do PS do Hospital Municipal

O vereador Marcos Caetano (PL) vistoriou na terça-feira (8) as obras de reforma e ampliação do pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. Os serviços começaram em outubro de 2021. Ao comentar sobre a visita, o parlamentar destacou que estão sendo construídos novos banheiros femininos e masculinos e também dois novos sanitários – para homens e mulheres – destinados à realização do procedimento de lavagem intestinal. Citou ainda a reforma da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), que segundo ele deve começar em breve. Marcos Caetano mencionou também que a reforma no corredor de acesso interno vai facilitar o fluxo de circulação de pacientes e funcionários.

“Estão sendo instalados materiais de ótima qualidade para melhorias no atendimento, procedimentos e para utilização dos pacientes”, analisou o vereador após a visita, frisando que as obras contam com recursos de emendas parlamentares obtidas junto a deputados e a contrapartida da prefeitura. “Fico feliz que esta obra tão importante para nossa cidade foi retomada. A vinda de recursos para a saúde é fundamental para que a população tenha um atendimento mais digno e isso está se tornando realidade. Quem ganha com isso são os pacientes”, concluiu Marcos Caetano.