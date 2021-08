Gualter quer atendimento humanizado na saúde e Fernando luz na passarela

Gualter Amado propõe lei que prevê atendimento humanizado na saúde pública municipal

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei em que dispõe sobre a humanização do atendimento na área da saúde pública municipal.

O projeto estipula que a administração municipal deverá disponibilizar e implementar treinamentos, informações, cursos, palestras e painéis de complementação à formação profissional aos funcionários, enfatizando a necessidade da humanização no atendimento e acolhimento. A regra deve ser aplicada a servidores, colaboradores, terceirizados ou qualquer outro agente ou profissional da saúde pública que tenha contato direto com pacientes, usuários ou familiares.

O texto destaca ainda que os conhecimentos e treinamentos devem ser obtidos mediante uso de profissionais do quadro de servidores do município ou mediante convênio com instituições de ensino da área de psicologia, para não gerar ônus aos cofres públicos. Diz também que a administração municipal poderá implementar o uso obrigatório de identificação pessoal para seus servidores, colaboradores, terceirizados ou qualquer outro agente ou profissional da área da saúde para proporcionar conexão com o paciente e facilitar a identificação entre os próprios profissionais paramentados com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

Gualter destaca que o atendimento humanizado tem o paciente como principal protagonista, levando em consideração o seu ponto de vista, as suas necessidades e seus anseios. “A saúde é uma das principais preocupações da população e também um dos maiores desafios dos governantes. Os pacientes e seus familiares buscam atendimento médico em situação de tensão psicológica e neste estado de intensa sensibilidade, o tom de voz, os gestos e o olhar da equipe envolvida dizem muito. A humanização do atendimento na área da saúde é muito mais que qualidade clínica dos profissionais, exige qualidade de comportamento, compaixão e extrema dedicação”, destaca Gualter na justificativa.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.

Fernando da Farmácia pede iluminação em passarela sobre a SP-304

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana duas indicações solicitando ao Poder Executivo que restabeleça a iluminação pública nos cruzamentos das ruas Petúnias e Lilases, na Cidade Jardim, e das ruas Dom Bosco e Antúrios, na Vila Biasi. As áreas servem de acesso aos pedestres que utilizam a passarela sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Segundo o parlamentar, moradores dos dois bairros solicitaram que a prefeitura reative a iluminação no entorno da passarela por motivos de segurança. “A deficiência de iluminação no local em questão tem causado insegurança na população, que está receosa com possíveis ações de criminosos e a prática de atos ilícitos. A passarela é utilizada diariamente por centenas de pessoas que precisam atravessar a SP-304, sendo necessária a intervenção da administração em caráter de urgência”, defende Fernando.

As indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.