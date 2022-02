Gualter quer app na saúde e Leco sugere outdoor a Allisson

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação sugerindo que a prefeitura implante a comunicação entre as unidades de saúde da rede pública e usuários por meio de aplicativo eletrônico. No documento, o parlamentar destaca que é constantemente procurado por usuários das unidades de saúde e da farmácia central que relatam as dificuldades que enfrentam para obter informações por meio de ligação telefônica. Segundo ele, a informação de quem se queixa é que geralmente a ligação dá sinal de ocupado ou não é completada.

Gualter frisa que, na maioria das vezes, os usuários precisam obter informações sobre renovação de receitas médicas, disponibilidade de medicamentos e fazer agendamento de consultas. “Sabemos das dificuldades enfrentadas com a falta de funcionários nas unidades, porém, acreditamos que através de um canal de comunicação eletrônico como WhatsApp, limitando o tipo de informação que poderá ser obtida por esse canal, desafogará as linhas telefônicas, além de agilizar a resposta para o usuário”, afirma o autor.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (10) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.

Leco Soares debate uso de outdoors para campanhas de conscientização

O vereador Leco Soares (Podemos)reuniu-se nesta segunda-feira (7)com o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto Vieira dos Santos. Na pauta, a necessidade de realização de campanhas de conscientização sobre assuntos diversos em Americana e a utilização de outdoors com esse objetivo, de forma gratuita para o município, por intermédio de parcerias com a iniciativa privada.

Em abril de 2021, Leco apresentou um requerimento na Câmara (nº 191/2021) fazendo questionamentos sobre essas parcerias. Em resposta, a administração municipal informou que as empresas proprietárias de veículos de divulgação devem ceder a título gratuito espaço para propaganda de uso institucional ou de eventos em parceria com a administração pública. Além disso, o Poder Executivo informou que existem nove outdoors pertencentes ao município.

“Entendemos que esses espaços devem ser utilizados para levar informações, orientando sobre legislações, campanhas de conscientização e demais ações de interesse da população”, avalia Leco, que ouviu do secretário que existe a intenção de utilizar os espaços pertencentes ao município e também a disposição em buscar parcerias.