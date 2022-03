Gualter e Leoncine discutem melhorias pro centro com secretários e Acia

Os vereadores Gualter Amado (Republicanos) e Lucas Leoncine (PSDB) reuniram-se na segunda-feira (21) com o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Armbruster, para discutir melhorias para a região central da cidade. Também participaram da reunião o secretário municipal de planejamento Diego Guidolin, o secretário de desenvolvimento econômico Rafael de Barros e o vice-presidente do Sincoméricio, Mário Zanini. Gualter iniciou a reunião destacando a importância de discutir a necessidade de mudanças para a área central. “A possibilidade de abertura de algumas ruas não deve ser descartada, ainda que seja de uma forma híbrida. Temos que melhorar a acessibilidade e existem praças públicas que podem ser utilizadas como atrativos, são ideias que temos que debater”, falou.

Leoncine relatou as conversas recentes que teve com comerciantes. “Observamos um trauma ainda por conta da demorada obra do terminal. O que fizermos precisa ser muito bem planejado, e as mudanças deverão ser para trazer melhorias reais, pois a área central ainda é o principal local em geração de emprego e renda em Americana e não podemos perder isso”, afirmou o vereador. O secretário de desenvolvimento econômico Rafael de Barros lembrou que existe uma descentralização mundial tornando os bairros cada vez mais mistos, e mencionou que o Poder Executivo tem se empenhado na área central. “A administração de imediato está estudando a possibilidade de levar um serviço essencial para o centro como estratégia para atrair novamente o público para os comércios. A pedido do prefeito Chico Sardelli, mantemos um grupo permanente de manutenção na área central”, disse.

Ao final da reunião, Diego Guidolin informou que a secretaria de Planejamento iniciou estudos conjuntos com outros departamentos com o objetivo de implantar medidas para fomentar o comércio e atrair o público para área central. Um novo encontro será marcado no prazo de sessenta dias para apresentar os estudos. “Vamos conhecer os modelos adotados em cidades vizinhas e realizar estudos, pois qualquer investimento do poder público deve ser feito com responsabilidade orçamentária”, concluiu.