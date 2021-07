Gualter flagra médico que bate ponto na UBS e vai pra Unimed; prefeitura vai investigar

O vereador de Americana Gualter Amado (Republicanos) denunciou, na manhã desta segunda-feira, um médico que bate ponto na UBS do Jardim São Paulo e deixa a unidade logo em seguida pra trabalhar na Unimed.

Gualter flagrou o médico às 6:55 no local, abrindo o portão e saindo logo em seguida. Às 07:30, quando já havia pacientes no local aguardando o atendimento, o médico não estava.

O vereador já vinha alertando da possibilidade durante as sessões da Câmara e, nesta segunda, flagrou e registrou – filmou – o momento e chegou a acionar a polícia militar no momento em que o posto abriu as portas para pacientes e o médico não estava presente para realizar os atendimentos.

Procurada pelo NM, a prefeitura se posicionou do caso:

“A Secretaria de Saúde acabou de receber a denúncia e informou que já abriu um processo de sindicância para apurar os fatos envolvendo o profissional, e tomará todas as medidas administrativas cabíveis.”

O NM também entrou em contato com a Unimed, que afirmou que o médico em questão “faz parte do corpo clínico da Unimed, mas não fazemos o gerenciamento da sua agenda em outros locais de trabalho em que atua”.