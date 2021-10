Gualter flagra mais um médico que ‘bate ponto’ e vai embora

O vereador de Americana Gualter Amado (Republicanos) publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira, relatando que presenciou mais um médico de Americana que faz o registro biométrico na rede pública e vai atender na rede particular.

Sem citar o nome do médico, mas revelando a especialidade, Gualter afirma que flagrou o servidor “batendo o ponto” no Hospital Municipal de Americana nesta manhã e logo após deixar o local para atender em consultório particular. Trata-se de um otorrinolaringologista.

O vereador afirmou que fez a denúncia na secretaria municipal de saúde, onde foi prontamente atendido pelo secretário Danilo Oliveira. Ainda, Gualter conta que foi até o consultório particular do médico para “informá-lo” das irregularidades que estavam sendo cometidas.

SINDICÂNCIA. A prefeitura afirmou que uma sindicância para apurar a denúncia já foi instaurada. Veja a nota:

A Secretaria de Saúde tomou conhecimento sobre esta ocorrência e já entrou com pedido de abertura de sindicância, a fim de apurar os fatos e tomar as medidas administrativas e legais pertinentes, de acordo com o resultado da investigação.

Paralelamente, a diretoria clínica e técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi também abriram um processo administrativo para apurar a situação envolvendo o profissional.

MAIS DENÚNCIAS. No início de julho deste ano, Gualter flagrou outro médico batendo ponto em uma UBS, deixando o local e indo atender na Unimed. Após o ocorrido, o médico pediu as contas da prefeitura.