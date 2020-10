Gualter e Otto parabenizam Decinho, morto no ano passado

Os vereadores de Americana Gualter Amado (Republicanos) e Otto Kinsui (Cidadania) cometeram uma “gafe” feia nas redes sociais nesta terça-feira.

Hoje completa um ano da morte do ex-vereador Decinho Rosolen – que faleceu exatamente no dia de seu aniversário. Os dois atuais vereadores – e candidatos à reeleição – que ainda apostam em mensagens de aniversário distribuídas no Facebook, enviaram os parabéns para Decinho.

A prática da mensagem de aniversário pelas redes sociais é bastante antiga e não é difícil ver pessoas já falecidas receberem o cartão digital, o que mostra que a ação é feita de forma automática e o vereador que envia a mensagem pode não ter conhecimento do que está fazendo.