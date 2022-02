Gualter e Léo da Padaria atrás do asfalto na Praia Azul

Os vereadores Gualter Amado (Republicanos) e Léo da Padaria (PV) reuniram-se nesta quarta-feira (2) com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, e moradores da Praia Azul. O grupo visitou ruas do bairro e discutiu reivindicações da população, que enfrenta dificuldades em relação aos problemas de pavimentação que se agravam em dias de chuva. Durante a reunião, o secretário informou que ao final do período de chuva será executado o serviço de limpeza das Ruas Guilherme Schmidt e Quinto Ferramola com maquinário próprio como medida paliativa, até que seja possível a execução de construção de galerias pluviais, guias e pavimentação asfáltica.

“Pedimos a vinda do secretário até o local para ver de perto o problema, que se apresenta em períodos de chuva como esse que estamos passando, para que os moradores tenham esse contato direto com a Administração”, destacou Gualter.

“Quem mora nas chácaras da região sofre muito pela falta dessa infraestrutura e temos buscado junto à prefeitura uma forma de essas obras saírem do papel e beneficiarem as famílias. Saí da reunião com o secretário de Obras e os moradores otimista de que enfim teremos uma solução definitiva para o problema. Coloquei-me à disposição para dialogar com todos os setores da prefeitura para agilizar o processo”, comentou Léo.