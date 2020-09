Gualter deve ser o vice de Molina

Homem de confiança e vereador do partido, Gualter Amado é hoje o nome mais cotado para ser o vice na chapa do empresário Ricardo Molina/Republicanos. No final de semana e desde a semana passada, a boataria era forte de que Molina perderia o partido, mas hoje ele disse ter recebido nova confirmação para a candidatura.

Molina fala da vida nos Diálogos NM

A ‘chapa-pura’ não deve fechar as alianças do Republicanos na cidade. Segundo Molina, as negociações com outros partidos envolvem apoio no plano de governo e na composição da nova Câmara a ser eleita em novembro. “Gualter é hoje meu homem de confiança e um dos favoritos para ser o vice na chapa”, afirmou.