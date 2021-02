Gualter de olho na Gruta e Caetano quer vacina pra turma do cemitério

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre as obras realizadas no parque Municipal da Gruta Dainese.

No documento, o parlamentar destaca que, dentro do cronograma das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário Balsa-Gruta, estão contempladas as obras de execução dos coletores-troncos para a realização do desvio do esgoto despejado na Gruta Dainese, como parte do Edital de Concorrência n° 04/2014. “Tivemos acesso ao cronograma físico-financeiro e verificamos que foi liberado o valor de R$ 18.483.737,74 do total do repasse de R$ 26.594.351,38”, aponta.

No requerimento, Gualter pede que sejam detalhadas quais obras foram realizadas referentes ao contrato mencionado, em qual etapa e em qual dependência está a liberação do restante da verba e pergunta quais obras ainda estão pendentes no contrato. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (11).

Caetano pede vacina pra funcionários de cemitérios e agentes funerários

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de incluir os funcionários dos cemitérios municipais e agentes funerários no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a Covid-19.

De acordo com o parlamentar, a inclusão imediata dos profissionais na campanha de vacinação se justifica por questão de saúde pública. “Como sabemos, a campanha em Americana teve seu início no dia 21 de janeiro, e conforme os últimos dados, já foram vacinadas mais de cinco mil pessoas. Solicito a possibilidade de vacinação dos servidores públicos dos cemitérios e dos agentes funerários uma vez que estes trabalhadores estão em contato com vítimas da Covid-19”, defende.

No requerimento, Marcos Caetano pergunta se a prefeitura considerou incluir os profissionais nos grupos prioritários e se existe a possibilidade de tal inclusão. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária do dia 11 de fevereiro.