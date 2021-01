Gualter aposta em Câmara independente pra derrotar Thiago

Candidato a presidente da Câmara de Americana contra o candidato oficial Thiago Martins (PV), Gualter Amado (Republicanos) diz acreditar que este 1o de janeiro serão somente ele e T Martins candidatos. O nome do PV é franco favorito a levar o comando da Casa na eleição marcada para a tarde desta sexta-feira.

“Defendo o art 2° da constituição Federal que fala na independência do legislativo e harmonia com o executivo, ou seja um bom diálogo propriamente dito”, diz Gualter, que não quer a pecha de ‘nome da oposição’.

“Os votos são uma incógnita pois vejo uma grande rejeição ao candidato do prefeito porém um temor em contrariar o novo chefe do executivo, que é um grande erro, pois não podemos confundir uma eleição da mesa com uma possível oposição, teremos 4 anos para manter uma harmonia para o bem comum que é o desenvolvimento de Americana. O mais triste seria manter a Câmara como um escritório de luxo do executivo, já que assistimos este filme por várias legislaturas e que resultou em prefeitos deitando e rolando e o caos formado na nossa cidade onde pagamos caro até hoje”, concluiu.