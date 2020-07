Gruta Dainese vai ter R$ 100 mil academia

A gruta Dainese em Americana vai ter uma verba de R$ 100 mil para a implementação de academias ao ar livre. A emenda do deputado federal Rui Falcão- PT- foi concedido depois de pedido da ONG Amigos da Gruta, liderada por Eduardo Coienca na cidade.

As obras de transposição do córrego da Gruta Dainese, que irão interligar os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade, estão sendo executadas na cidade. Já foram construídas duas passagens de água (aduelas) e, atualmente, está sendo feita a terraplenagem do aterro, informa a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.