Grupo que reclama de votos faltantes não apresenta provas

O grupo de candidatos a vereador derrotados nas eleições do último domingo que foi reclamar no cartório eleitoral de Americana não conseguiu apresentar provas da ‘falta de 7 mil votos’ ou de fraude no processo eleitoral. Os representantes do cartório responderam ao NM que houve ‘manifestação pacífica e forma respeitosa, sem assédios aos funcionários, que atendiam os Mesários no recinto cartorário’.

Quanto à ausência de 7 mil votos, não houve provas de, por exemplo, quais Seções Eleitorais de determinada Zona Eleitoral (temos duas em Americana) teriam esses Boletins de Urna simplesmente desaparecido. Se pudessem pontuar, estaríamos dispostos a apurar o ocorrido para elucidar o caso.

Vale lembrar que foi dado publicidade de todos os atos decorrentes de Cerimônias de Geração das Mídias, Lacração das Urnas e Visualização de Data/Hora das Urnas, com a publicação de Editais de chamamento dos partidos, candidatos e membros da OAB desta cidade, sendo certo que, em momento algum, houve o comparecimento de qualquer um dos legitimados. Tal conduta torna ainda mais curioso o fato desse tipo de movimento se formar após a divulgação dos resultados das urnas.

No mais, não houve qualquer ocorrência de que algum arquivo de resultado transmitido ao Tribunal Superior Eleitoral estivesse corrompido ou danificado, o que torna legítimo os trabalhos realizados pelos Funcionários, Colaboradores e Mesários.